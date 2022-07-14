"Мы уже в пятый раз проводим этот фестиваль, он стал очень популярным и собирает деятелей искусства из самых разных регионов. Приятно, что Подмосковье является точкой притяжения и для звезд классической музыки, и для ее поклонников. (...) В этом году гостей ждут шесть концертов ведущих оркестров и талантливых солистов", — цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева пресс-служба.

В этом году фестиваль "Лето. Музыка. Музей" посвящен 150-летию со дня рождения композитора и пианиста Александра Скрябина.

На открытии выступит Российский национальный оркестр под руководством дирижера Александра Рудина. Также в программе — мини-фестиваль "Скрябин-пианист", программа Московского камерного оркестра Musica Viva и др.

Завершит фестиваль концерт "Божественная поэма" Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Светланова, добавили в пресс-службе областного правительства.