"Установлено, что маршрутный автобус двигался по главной дороге, со второстепенной выехал легковой автомобиль, управляемый жителем Москвы, не пропустив транспортное средство, ударил его в бок, после чего маршрутное такси изменило траекторию и въехало в дерево", — сказал собеседник агентства.

После аварии госпитализировано шесть человек, в том числе 15-летняя девочка. У них различные травмы, но, по предварительной информации, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером произошло ДТП в Анапе с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля "Mazda". В пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю "Интерфаксу" сообщили, что после ДТП шесть человек доставлены в больницу.