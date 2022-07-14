"Суд по ходатайству следствия избрал организатору поездки на маломерном судне "Казанец-1" меру пресечения в виде домашнего ареста. Капитану судна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.

Организатор поездки помещен под домашний арест на два месяца, уточнил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 10 июля по пути к причалу лодочной станции "Волжская Гавань" в районе поселка Аракчино Кировского района Казани маломерное судно "Казанец-1" стало сильно крениться на левый борт и тонуть. По данным следствия, на борту находились 28 пассажиров и два члена экипажа при допустимой вместимости только 15 человек. Всех находившихся на судне людей удалось спасти.

Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи отрабатывают версии о перегрузе судна, нарушении экипажем правил эксплуатации, а также о технической неисправности.