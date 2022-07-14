"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек", — сказала Попова на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, ее слова приводятся на сайте регионального правительства.

При этом она подчеркнула, что "вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой".

В разговоре с губернатором глава Роспотребнадзора отметила, что "на сегодняшний день значимых рисков (связанных с COVID-19 — ИФ) на территории области я не вижу".

"Если говорить о COVID-19, регион прошел ситуацию очень стабильно, выдержанно, взвешенно, и что самое главное — честно. Вы своевременно реагировали на возникающие риски", — добавила Попова.

На территории региона, по ее словам, сложилась стабильная обстановка по коронавирусу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.