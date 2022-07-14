Туристы, которые находились в долине реки Цахвоа Краснодарского края, из-за непогоды не смогли завершить свой маршрут. Река вышла из берегов, и сильным течением смыло мост, а уровень воды не позволял преодолеть реку вброд.

"Туристическая группа эвакуирована и в полном составе доставлена на базу МЧС в Сочи на борту вертолета Ка-32", — подчеркивает пресс-служба.

Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Ранее в спасательную службу поступило сообщение о застрявшей в горах тургруппе. Изначально из-за непогоды вертолет не смог вылететь для эвакуации. Тогда утром в четверг к туристам пешком выдвинулись два подразделения спасателей. Группа не была зарегистрирована в МЧС.