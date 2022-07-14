"Это птенцы (самец и самка) краснокнижного орла — могильника, редкого для Чувашии. А еще эту птицу называют солнечным или императорским орлом", — говорится в сообщении.

Птенцов окольцевали, чтобы их можно было определить на расстоянии — это поможет отследить дальнейшую судьбу птиц, их места миграции и зимовки.

Последний случай размножения этого вида орлов в Чувашии фиксировался в 2009 году. Тогда двух птенцов вырастила пара, гнездившаяся в этом же нацпарке.

Могильник — крупная хищная птица семейства ястребиных.

Есть несколько версий происхождения этого названия. По одной из них, исследователи природы Приаралья часто встречали эту птицу возле каменных мавзолеев. По другой версии, могильником орла назвали за то, что он закапывает умерших сородичей.

Еще одно наименование хищной птицы — "солнечный орел" — это возможный перевод латинского названия aquila heliaca.

Особо охраняемая природная территория национального парка "Чаваш вармане" расположена в одном из красивейших мест юго-восточной части Чувашии. Парк представляет собой сплошной лесной массив площадью 25200 га.