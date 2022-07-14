Туристический маршрут будет использовать железнодорожные и водные виды транспорта: пассажирские поезда дальнего следования и пригородные поезда, а также пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Валдай45Р".

"Валдай" будет отправляться из Нижнего Новгорода по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00, прибывать обратно — в 14:15.

В сообщении уточняется, что время отправления и прибытия "Валдая" зависит от текущих погодных условий и может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой.

Билеты можно приобрести как на смешанный туристический маршрут полностью, так и только на "Валдай" до Городца в мобильном приложении.