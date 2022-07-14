"Если в прошлом году пассажиропоток аэропорта Минвод составлял 3,2 млн человек, то в этом году минимальная прогнозная планка — 3,8 млн пассажиров. В Ставрополе по итогам года планируется перевезти 500 тыс. человек — это на 50 тыс. больше прошлогоднего показателя", — сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова по итогам его рабочей встречи с гендиректором ООО "Новапорт Холдинг" Сергеем Рудаковым.

Таким образом, оба аэропорта в 2022 году обслужат не менее 4,3 млн пассажиров.

В начале текущего года аэропорт Минвод опубликовал прогноз, согласно которому рост пассажиропотока в 2022 году предполагался на уровне 9%, до 3,5 млн человек. Аэропорт Ставрополя ожидал сохранения пассажиропотока на уровне 2021 года.

Отмечается, что продолжается строительство нового терминала внутренних воздушных линий в аэропорту Ставрополя и реконструкция в аэропорту Минвод.

"По словам Сергея Рудакова, несмотря на обусловленную санкциями ситуацию, угрозы срыва реализации проектов нет. После небольшой корректировки проектной документации, компания готова продолжить работы и довести их до логического завершения", — уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в августе 2021 года АО "Международный аэропорт Ставрополь" выбрало подрядчиком строительства нового терминала ООО "Международная строительная компания". Стоимость контракта — 2,1 млрд рублей. Подрядчик должен будет до 15 февраля 2023 года построить аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий, подключить объект к инженерным сетям, провести благоустройство территории, а также создать необходимые проезды к терминалу и места для автостоянки. Проектная пропускная способность нового терминала — 480 пассажиров в час, ныне действующего — 300 пассажиров в час.

В аэропорту Минвод ведутся работы в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с целью увеличения пропускной способности аэропорта, обеспечения соответствия взлетно-посадочной полосы и других объектов инфраструктуры современным требованиям по безопасности полетов.

В 2019 году пресс-служба аэропорта Минвод сообщала, что инвестиции в развитие и расширение в течение 4 лет составят более 5,7 млрд рублей.