"В частности, появление на пляже в обнаженном виде будет расцениваться как мелкое хулиганство", — сказал представитель полиции.

По его словам, нарушителей будут наказывать в соответствии со ст.20.1 Кодекса административных правонарушений РФ.

"Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения на общественном пляже", — подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, пользователи социальных сетей публикуют кадры с обнаженными отдыхающими на общественных пляжах, а также полуголыми туристами в магазинах и кафе. Возмущенные сочинцы требуют от полиции и городских властей навести порядок и ужесточить правила.