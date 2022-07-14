"Площадкой праздника станет вся центральная часть Костромы — Сусанинская площадь, сквер Ивана Сусанина, Красные и Большие Мучные ряды, Молочная гора", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что центральным событием фестиваля станет сырная ярмарка, где сыры различных сортов, включая авторские, представят более 50 предприятий из разных регионов страны.

Лакомства из сыра, фермерского творога, сметаны и масла смогут продегустировать все желающие на аллее угощений.

На Молочной Горе развернется "Аллея детства" с традиционным конкурсом "Сырные покатушки", мастер-классами и увлекательные викторинами.

Кроме того, гости мероприятия смогут побывать на выставке сувениров и концертах творческих коллективов области.