"Площадкой праздника станет вся центральная часть Костромы — Сусанинская площадь, сквер Ивана Сусанина, Красные и Большие Мучные ряды, Молочная гора", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что центральным событием фестиваля станет сырная ярмарка, где сыры различных сортов, включая авторские, представят более 50 предприятий из разных регионов страны.
Лакомства из сыра, фермерского творога, сметаны и масла смогут продегустировать все желающие на аллее угощений.
На Молочной Горе развернется "Аллея детства" с традиционным конкурсом "Сырные покатушки", мастер-классами и увлекательные викторинами.
Кроме того, гости мероприятия смогут побывать на выставке сувениров и концертах творческих коллективов области.