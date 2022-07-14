"23-летний турист из Балтимора приехал в Италию и отправился на вулкан Везувий. Чтобы сделать необычное селфи путешественник пренебрег правилами безопасности и отправился к кратеру вулкана на высоте 1281 метр, где во время фотографирования он выронил смартфон, а затем упал в кратер, пытаясь его поймать", — пишет издание.

Как отмечает портал, турист упал в кратер на глубину 15 метров. Путешественника и его друга заметили гиды-вулканологи, которые обратили внимание на то, что иностранцы находились в зоне, где запрещены прогулки без сопровождающих.

"На место происшествия прибыли четыре гида-вулканолога, один из которых опустился на веревке в кратер Везувия, чтобы достать туриста. Американец отделался синяками и ссадинами на теле и отказался от госпитализации", — пишет ABC News.

Теперь путешественникам грозит обвинение в незаконном вторжении на запрещенную территорию Везувия. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом.

Везувий – действующий вулкан, расположенный примерно в 15 км от Неаполя. Считается одним из самых опасных вулканов континентальной Европы. В последний раз вулкан извергался в 1944 году, сейчас он находится в состоянии покоя.