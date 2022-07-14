"С 13 июля по 12 августа на четырех выставочных площадках зрители Екатеринбурга и гости столицы Среднего Урала смогут увидеть уникальные работы более 400 художников, представителей декоративно-прикладного искусства из 87 городов России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке будут представлены традиционные и современные технологии, используемые ведущими мастерами керамики, гобелена, батика, художественной обработки стекла и металла, ювелирного и камнерезного искусства.

Кроме того, в рамках конкурсной части триеннале художники продемонстрируют свое мастерство в номинациях: арт-объект, художественная керамика, металл, текстиль, стекло, эмальерное, ювелирное и камнерезное искусство.

Официальное открытие выставки запланировано на 20 июля.

"Гости смогут напрямую пообщаться с самими мастерами, познакомиться с их творчеством и проникнуться теми ценностями, которые, безусловно, способствуют поиску национальной идентичности, сохранению культурного и самобытного наследия народов России", — добавили в вузе.