"По итогам переговоров с властями регионов было принято решение о создании общего межрегионального туристического маршрута по полуострову, который объединит все ключевые достопримечательности Крыма и Севастополя. Маршрут будет запущен уже к следующему летнему сезону. Цель проекта – продвижение Крыма и Севастополя как единого федерального круглогодичного туристического направления", — говорится в сообщении.

Глава Ростуризма также напомнила о ключевых мерах поддержки национального проекта по туризму и призвала предпринимателей активнее участвовать в них на конкурсной основе.

"Ключевая задача – строительство и реконструкция современных гостиниц разного формата. Сегодня Ростуризмом на конкурсной основе уже поддержано 4 крупных инвестпроекта по строительству отелей общей емкостью 3,312 номеров. Всего по льготной ставке было привлечено 23 млрд заемных средств инвесторов. Сейчас проходит новый отбор проектов и Ростуризм ожидает проработанные заявки инвесторов полуострова", — сообщает пресс-служба.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день в рамках грантового конкурса Ростуризма для МСП Севастополю и Крыму выделено 184 и 169 млн рублей соответственно. На эти средства будут обустраиваться туристические маршруты, пляжи, появится навигация и др. Ростуризм также поддержал бизнес на создание быстровозводимых отелей по модульным технологиям: 300 млн — в Крыму, 150 млн — в Севастополе.