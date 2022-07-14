"Четыре лучших туроператора из Пятигорска и Ставрополя займутся организацией экскурсионных детских туров. Они проведут увлекательные путешествия для 2500 ставропольских детей", — говорится в сообщении.

Стать участниками туров смогут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также победители и призеры олимпиад, различных конкурсов и спортивных соревнований.

Школьники получат социальные сертификаты, по которым смогут путешествовать по территории края.

"Сертификат дает ребенку право на одну поездку по одному выбранному туру. Личные средства ребята могут брать по желанию — на сувениры или мороженое", — цитирует пресс-служба министра туризма региона Александра Сысоева.

Запустить экскурсии планируется уже в июле. Познакомиться с графиком и направлениями маршрутов можно будет в своих районных администрациях.