"Как свидетельствует статистика продаж пяти крупнейших игроков на турецком направлении – Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik, FUN&SUN и "Интурист" — в июне 2022 года им удалось отправить в Турцию на 50-80% меньше туристов, чем в допандемийном 2019 году", — отметили в ассоциации.

Там напомнили, что в 2021 году авиасообщение с Турцией не осуществлялось до 21 июня, а в 2020 году направление было закрыто до начала августа.

"За первые 10 дней июля этого года туроператоры перевезли в Турцию на 40-50% меньше туристов, чем в аналогичные даты июля 2021 года. Ключевой фактор спада – авиаперевозка. В июле 2019 года на главный летний курорт Турции, в Анталью, туроператоры летали из 50 городов РФ, в июле 2021 года – из 25-30 городов России, сейчас полетные программы туда есть только из 17. Это Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Казань, Красноярск, Минеральные воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень и Уфа. При этом у ряда туроператоров присутствуют не все города из этого списка", — говорится в сообщении АТОР.

Ранее в ассоциации отмечали, что дефицит перевозки привел к росту цен на турпакеты в Турцию почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

"Роста объемов регулярной перевозки в Турцию с начала июня нет. По-прежнему наблюдается нехватка мест, особенно из регионов. Из-за этого тарифы на авиаперевозку в пакете остаются высокими. Но спросу это не мешает — он высокий, и на ближайшие даты в июле мест нет, все рейсы стабильно заполнены на 100%. Рост цен на Турцию все связывают с дефицитом перевозки, ее удорожанием, а также с инфляционным повышением цен в самой Турции на наземное обслуживание", — подчеркивают туроператоры.

Росту цен способствует и то, что сейчас большая часть организованных туристов летают на рейсах Turkish Airlines, билеты на которые стоят дороже российских чартеров, плюс увеличилось время перелета.

"Дефицит перевозки, скорее всего, сохранится до конца сезона, поэтому снижение цен на турпакеты в Турцию маловероятно. Осенью некоторые отели могут снизить цены, но вряд ли значительно, так как высокий пляжный сезон в последние годы на Анталийском побережье длится до конца октября", — добавили в АТОР.

При этом по прогнозам туроператоров, если бы сейчас не было ограничения перевозки в Турцию, ее объемы превысили бы доковидный уровень, так как закрыты все другие направления массового туризма.

По турецкой статистике в июне 2022 года на курорты Антальи приехало на 52% меньше россиян, чем в июне 2019 года. В провинции Мугла россиян стало почти на 60% меньше.

Наиболее популярные курорты у россиян в Турции традиционны – Анталья, Белек, Сиде, Аланья Кемер. Доля курортов Эгейского побережья в продажах туроператоров, по данным АТОР, не превышает 2-17%.