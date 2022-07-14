"В Крыму и Севастополе летний сезон в самом разгаре. Несмотря на логистические сложности на полуострове с начала года уже отдохнуло около 3 млн человек, это практически на уровне успешного допандемийного 2019 года. При этом туристов меньше, чем в рекордном прошлом году", — сказала она в ходе рабочей поездки в республику.

Как отметила Догузова, самый популярный способ добраться до Крыма с учетом закрытого аэропорта Симферополя – на автомобиле или комбинированные виды транспорта.

"Впереди еще половина сезона. Погода шикарная, плюс 26, море теплое плюс 23. Крым, конечно, очень ждет гостей, туристов. От того, насколько успешно пройдет сезон — зависят сотни тысяч рабочих мест. Кстати, проведу сама здесь часть летнего отпуска, с семьей", — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, в горизонте 5-10 лет Крым и Севастополь должны стать развитым круглогодичным курортом — с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой в курортных городах, развитой культурно-досуговой инфраструктурой.

В минувшую среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число туристов, посетивших Крым в июне 2022 года, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Как сообщалось, по прогнозам местных властей, турпоток в Крым по итогам 2022 года может оказаться на 30-50% ниже рекордного прошлогоднего (9,5 млн).