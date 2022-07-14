Мангазея был основан в 1601 году за полярным кругом в нижнем течении реки Таз (нынешний Красноселькупский район ЯНАО) и просуществовал на карте всего 71 год. Город стал оплотом русского государства на севере Сибири, отправной точкой для освоения новых земель, главным поставщиком драгоценной пушнины в государственную казну.

Музей Ямала является хранителем большей части уникальных находок с этого археологического памятника. В коллекции — более 25 тысяч артефактов, ставших основой для одной из самых востребованных передвижных выставок музея "Мангазея. 400 лет легенды", которая уже успела побывать во многих регионах страны — от Мурманской области до Сахалина.

Заведующий сектором археологии и этнографии музейно-выставочного комплекса имени И.Шемановского Никита Перцев отмечает, что промерзший культурный слой сохранил подлинные раритеты: изделия из бересты, дерева, кожи и тканей, остатки судов и деревянных строений. Коллекция, которой располагает музей, представляет все стороны жизни древнего города и его обитателей — от производства до духовной жизни, культуры и досуга.

"На выставке во Владивостоке будет представлено порядка 150 артефактов, экспонаты подобраны так, чтобы освятить самые значимые аспекты: охоту и промыслы, торговлю, эпиграфику. Отсюда — разноплановый состав предметов: от бытовых до культовых", — приводятся в сообщении слова Перцева.

К примеру, жители Владивостока смогут увидеть вырезанную на дереве долговую расписку, сохранившийся до последней детали самогонный аппарат, кожаные изделия, пережившие уже не одно столетие, подборку нательных крестов — экспонаты действительно редкие.

Выставка "Поход на Восток. Остроги Сибири" будет проходить в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.Арсеньева с 18 июля по 23 сентября.