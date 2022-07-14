Около 1 тыс. пилотов авиакомпании начали бастовать 4 июля после того, как переговоры между SAS и соответствующими профсоюзами по вопросу оплаты и условий труда завершились неудачей.

С тех пор SAS отменила более 2,55 тыс. рейсов, которые должны были перевезти более 270 тыс. пассажиров.

SAS, столкнувшаяся с растущим долгом и дефицитом денежных средств, ранее в этом году объявила о запуске всеобъемлющего плана реструктуризации бизнеса. На прошлой неделе авиаперевозчик подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротстве США. Данная процедура поможет SAS получить юридическую защиту для безопасного проведения реструктуризации.

Авиакомпания отметила, что забастовки пилотов сильно ограничили ее финансовые позиции и угрожают возможности привлечения дополнительных средств для финансирования реорганизации.

В случае продолжения забастовок SAS, вероятно, придется приступить к продаже стратегических активов и радикально сократить операции и воздушный флот, отмечается в сообщении.