"В ближайшие годы турпоток на Урал может вырасти до десяти миллионов путешественников", — говорится в сообщении.

Уральский полпред Валдимир Якушев уверен, что у регионов УрФО есть все возможности для того, чтобы войти в число лидеров внутреннего туризма.

"Наша природа — вне конкуренции. Наши города — аутентичны и красивы. Визитная карточка Урала — промышленный туризм. Богатое историческое и культурное наследие, достопримечательности, способные удивить даже искушенного туриста", — цитирует пресс-служба Якушева.

По мнению полпреда, сейчас необходимо развивать межрегиональную туристическую интеграцию, создавать автомобильные маршруты и пешеходные тропы, а также работать над пакетным предложением, в которое входило бы несколько городов и регионов.