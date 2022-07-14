Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 4,356 млн человек (снижение на 12%), на международных — 325,7 тыс. пассажиров (рост в 8 раз).

Количество самолетовылетов за указанный период сократилось на 7% и составило 16,85 тыс. Вместе с тем, количество обрабатываемых грузов и почты выросло на 33%, до 2,1 тыс. тонн в связи с переориентацией грузоотправителей из временно закрытых аэропортов на Сочи.

Наиболее популярными внутренними направлениями в 2022 году стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Уфа, из зарубежных направлений — Ереван, Стамбул, Анталья, Ташкент и Душанбе. В текущем году из Сочи возобновлено авиасообщение с Тель-Авивом, открыты рейсы в Баку.

В сообщении отмечается, что во второй половине летнего сезона 2022 года планируется открытие новых направлений из Сочи в Хабаровск и Владивосток, а также старт полетов из Аммана (Иордания) в Сочи, увеличение количества рейсов в Армению и Турцию.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю работы аэропорта. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%