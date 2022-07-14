"Благодаря эффективной бюджетной и финансовой политике правительство РФ одобрило Брянской области инфраструктурный проект по реконструкции аэропортового комплекса. На эти цели нам выделено 3,6 млрд рублей. А ещё шесть лет назад аэропорт "Брянск" был банкрот", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов.

"С генеральным директором АО "Центродорстрой" Игорем Куровым обсудили этапы проведения реконструкции, качество применяемых материалов, производственные мощности, а главное — сроки выполнения всех видов работ. Проект масштабный, недопустимы никакие срывы или снижение темпов работ", — подчеркнул Богомаз.

Губернатор отметил, что рядом с аэропортом специально запустили мобильный завод для производства асфальтобетона.

"Близкое расположение позволит оперативно доставлять необходимые материалы непосредственно на площадку строительства. Завод позволяет производить примерно 180 тонн высококачественной асфальтобетонной смеси в час, а за рабочую смену может дать 1,5 тыс. тонн", — сказал глава региона.

В настоящее время специалисты ведут подготовительные работы на взлетно-посадочной полосе: демонтирует бетонные покрытия, существующие швы, дренажную систему. Кроме того, проводятся земельные работы по устройству пассажирского перрона.

"Помимо нового покрытия взлетно-посадочной полосы, которая будет без стыков, в аэропорту появится новое радиотехническое и светосигнальное оборудование. Весь этот объём работ подрядчик должен выполнить до конца 2023 года", — сообщил Богомаз.

Он добавил, что в рамках следующего этапа реконструкции аэропорта будет отремонтировано здание аэровокзала.