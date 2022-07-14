Установлено, что организацию отдыха и оздоровления детей в туркомплексе осуществляет ООО "Управленческая компания "Стоун". При этом компания в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории края не значится, соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение на этот вид деятельности не получала. На территорию базы был неограниченный доступ третьих лиц, а сами дети были без сопровождения законных представителей, необходимые документы у них отсутствовали.

Также специалисты управлений Роспотребнадзора и МЧС по краю выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации проживания и питания несовершеннолетних и нарушения требований пожарной безопасности.

В частности, в лагере отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии скважины санитарным правилам, не проведены лабораторные исследования качества питьевой воды, не представлены документы, подтверждающие проведение профилактических осмотров работников базы отдыха, отсутствуют медицинские книжки работников с отметкой о прохождении медицинского осмотра. Помимо этого, здания корпусов комплекса не оборудованы пожарной сигнализацией, отсутствуют запасные эвакуационные выходы, планы эвакуации детей, помещения эксплуатируются с поврежденными розетками. Купались дети в месте, которое не было специально для этого оборудовано. Также на пляже отсутствовали спасатели, медики и первичные средства спасения.

"Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконной деятельности компании по организации отдыха и оздоровления детей в туристическом комплексе. Учитывая наличие реальной угрозы для жизни и здоровья значительного числа несовершеннолетних, а также невозможность оперативного устранения выявленных нарушений закона, по заявлению прокурора судом приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности туристического комплекса в части оказания услуг об организации отдыха и оздоровления детей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проверки на территории комплекса находилось 438 детей в возрасте от 7 до 18 лет. В настоящее время прокуратурой совместно с правоохранителями и администрацией Краснотуранского района организован выезд детей. Проверка лагеря продолжается.