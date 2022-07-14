Известно, что незарегистрированная в МЧС тургруппа не может преодолеть реку Цахвоа, которая из-за ливней вышла из берегов, а мосты смыло.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет вертолета для эвакуации тургруппы пришлось отложить. Поэтому к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС", — подчёркивает пресс-служба.

У туристов есть с собой спутниковый телефон, благодаря которому им удается связываться со спасательным отрядом. "Сегодня рано утром руководитель в очередной раз вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется", — отмечается в сообщении.