"Гости смогут познакомиться с фольклорными песенными и инструментальными традициями разных регионов России и Белоруссии, принять участие в народных детских забавах, хороводах и играх, смогут научиться танцевать русские пляски и кадрили", — говорится в сообщении.

Музыкальный фестиваль стартует в пятницу с выступления в Финском парке поп-фолк ансамбля "YoGa" из Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие "Соловьиной ночи" состоится в полдень 16 июля. Затем псковичей и гостей города приглашают на праздничный концерт с участием вокальных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Псковской области, Республики Беларусь.

Зрители услышат популярные народные песни в исполнении содружества любителей русской народной песни "Русы" (Москва), клуба сохранения русских народных традиций "Любочажье" (Луга), народных фольклорных коллективов "Глейна" и "Озерица" (Республика Беларусь), а также псковских ансамблей.

Как рассказали организаторы, с наступлением темноты гости смогут принять участие в самом зрелищном событии фестиваля — факельном шествии. Завершится "Соловьиная ночь" вечеркой.

Ольга Сергеева — фольклорная певица из Усвятского района Псковской области, ставшая музыкальным символом родины для Андрея Тарковского в его фильме "Ностальгия", где звучат песни в ее исполнении — "Ой, кумушки, кумитеся" и свадебный плач "Кормилец-Божухна".