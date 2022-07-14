Рейсы будут выполняться на Embraer 190 вместимостью на 110 мест.

Проводиться рейсы будут два раза в неделю по понедельникам и субботам. В 5:30 можно будет вылететь из Челябинска в Новокузнецк, а из Новокузнецка можно будет улететь в 11:00.