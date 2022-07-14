Посетители смогут не только встретиться с героем произведения "Витязь на распутье" Виктора Васнецова из коллекции Русского музея, но и узнать о сказочных персонажах и мифологических существах из русских народных сказок, из фольклора татар, мерян, саами, поморов, мордвы, мари, хантов, манси и других народов, населяющих нашу страну.

В день открытия детей ждут экскурсия-квест и мастер-класс, на котором ребята вместе с художником нарисуют сказочного героя.

В рамках проекта можно увидеть иллюстрации к сказке Тукая "Шурале" (Казань); "Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове" (Ярославль); "Куйгорож", иллюстрацию к сборнику "Мордовские народные сказки" (Саранск); сюжетную обложку книги "Изи Патыр" (Йошкар-Ола).