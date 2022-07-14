Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19". Так, отменяется требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии. Ранее это требование было отменено для граждан ЕАЭС, прибывающих в РФ через сухопутные участки границы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что гражданам РФ, приезжающим из-за границы, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус в случае отсутствия сертификата о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании, а также заполнять анкету на госуслугах. При этом тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о снятии с 15 июля всех ограничений на пересечение границ, введенных из-за пандемии.