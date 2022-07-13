"Ведутся переговоры с партнерами. Но пока ни одни переговоры не увенчались подписанием соглашения. У нас апарт-отель состоит из двух флигелей — Дом высочайшего присутствия и Дом смотрителя. Четыре здесь (Дом высочайшего присутствия — ИФ) и шесть апартаментов — там (Дом смотрителя — ИФ)", — сказала представитель музея во время пресс-тура по реставрируемой Императорской ферме.

Кудрявцева сообщила, что весной следующего года откроется первая очередь реставрируемых зданий, в том числе конюшня (бывший коровник), детский центр (бывший флигель для мериносов).

Реставрация шла 10 лет. Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей. Уже потрачено 720 млн рублей. Сейчас не хватает 80 млн рублей, сообщила заместитель директора.

"Уже почти все закончено, но пусконаладочные работы, нужны средства для того, чтобы сдать (здания — ИФ) в эксплуатацию. Некоторые здания у нас не завершены полностью. Не разрешены проблемы с гидроизоляцией ледника и помещения под названием Сырня. Она ниже отметки уровня грунта, и поэтому там промерзание и промокание помещений происходит. Поэтому нам придётся дополнительные меры принимать. Это здание меньше всего готово к вводу в эксплуатацию. В Доме высочайшего присутствия (будущий отель — ИФ) не хватило денег на паркетное покрытие полов, то есть черновые полы сделаны, а паркетные — нет", — объяснила Кудрявцева.

Она уточнила, что реставрацию финансируют федеральные власти при условии, что если сам музей вкладывает не менее 30% собственных средств. "Поэтому, например, в этом году бюджетных денег мы вообще не получили ни на Александровский дворец, ни на ферму. Нам пришлось изыскивать свои деньги, музейные, для проведения пусконаладочных работ", — отметила представитель музея.

По ее словам, в следующем году федеральные власти обещают выделить недостающие средства.

Императорская ферма, которая предназначалась для обеспечения императорской семьи, сейчас призвана стать многофункциональным центром с историческими, выставочными, культурными и экологическими функциями, обозначила директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова.

"(у нас есть) Экологические задачи, задачи сохранения нашего конного комплекса, задачи исторические, конечно, музейная структура здесь будет и детский центр Первой мировой войны. И, я думаю, (будут) выставки в корпусах и многие активности, связанные, прежде всего, с музеем", — сказала руководитель учреждения.

Сейчас на ферме обитает 11 лошадей. Предполагается, что своих лошадей смогут держать и частные заводчики. Конюшня рассчитана на 28 особей. В птичнике уже живут фазаны и павлины. Но полностью восстанавливать животное разнообразие прежней фермы, где при царской власти обитали коровы, овцы, мериносы, не будут.

"Наша императорская резиденция была устроена вокруг одной семьи, она обеспечивала существование одной многочисленной, очень важной для России семьи. Но я не думаю, что разведение овец является какой-то целевой функцией музея -заповедника. Мы допускаем существование животных, пусть это будут не коровы, мы не будем разводить холмогорских коров, потом продавать это молоко. Это немножко не музейные функции, но говорить об этом будем в каком-то минимальном, наверное, формате. Нам уже предлагают мериносов. Я пока от этого как-то стараюсь держаться подальше. Просто это значительно усложняет техническое существование музея, потому что нужно нанимать определенных специалистов, обеспечивать определенные стандарты содержания животных", — рассказал Таратынова.

Реставрацию на Императорской ферме проводит компания ПСБ "Жилстрой".

Комплекс Императорской фермы возведен Адамом Менеласом в 1818-1828 годах и состоял из Павильона высочайшего присутствия, Молочни, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. На лугах парка, примыкающего к комплексу Императорской фермы, пасли скот. Ферма была учреждена не только для обслуживания императорского двора: на нее возлагалась задача отбора лучших пород скота для всего российского животноводства, отметили в музее.