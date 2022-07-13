Власти Португалии сообщили, что несколько пожаров привели к эвакуации около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи, один местный житель и один пожарный получили серьезные ранения. На борьбу со стихией в центральном районе страны было направлено 1,3 тыс. пожарных и несколько сбрасывающих воду самолетов, тогда как в других районах работают около 1 тыс. пожарных.

На юго-западе Франции лесной пожар охватил территорию в более 1,2 тыс. гектара недалеко от коммуны Ла-Тест-де-Буш, которая находится к югу от Бордо. В среду утром из этого района эвакуировали около 6 тыс. человек. Также около 500 человек были эвакуированы из окрестностей города Ландира. С возгораниями во Франции борются более 800 пожарных.

С пламенем продолжают бороться и в Италии, которая этим летом столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет. Пожарные противостоят возгоранию недалеко от Больцано, которое произошло во вторник днем, а также возгоранию в Тоскане, произошедшему в среду утром. На борьбу со вторым было направлено два вертолета и шесть команд пожарных.

В Испании аномальная жара фиксируется во всех регионах, в некоторых температура достигла 44 градусов по Цельсию. На западе страны лесной пожар уничтожил 3,5 тыс. гектаров земли, более 450 человек были эвакуированы.

Лесной пожар был зафиксирован и на юго-западе Турции недалеко от курорта Датча на Эгейском море. Как минимум девять сбрасывающих воду вертолетов и пять самолетов были направлены на борьбу с возгоранием.

В 2021 году многие европейские страны так же серьезно пострадали от лесных пожаров, ставших следствием аномальной жары. Тогда сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Греции, Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.