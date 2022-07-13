Пресс-служба правительства региона сообщает, что новое ведомство выведено в отдельный орган исполнительной власти из структур регионального министерства культуры.

"Министром назначен Артур Абдрашитов, ранее возглавлявший департамент туризма", — говорится в сообщении.

Основными задачами регионального министерства туризма станут реализация государственной политики в сфере туризма, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма.

"Туризм — одно из самых перспективных и недооцененных направлений развития нашего региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Помимо того, что это возможность придать новый импульс развития нашим знаковым местам и достопримечательностям, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики", — приводятся в пресс-релизе слова Азарова.

Отмечается, что Самарская область привлекает туристов не только природными красотами, уникальными памятниками архитектуры, но и культурными событиями.

Так, главным событием начала лета стал всероссийский фестиваль "Студенческая весна", затем более 50 тыс. человек посетили первый фестиваль авторской музыки "Сам.ФЕСТ", после двухлетнего перерыва гостей встретил Грушинский фестиваль, который уже стал визитной карточкой Самарской области.

Впереди не менее насыщенная повестка, в том числе молодежный форум "iВолга", фестиваль набережный "ВолгаФест".

По данным пресс-службы, в 2021 году в Самарской области туристический поток составил 1 млн 710 тыс. человек. С января по март в этом году регион посетили 529 тыс. туристов, что на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.