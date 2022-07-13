В числе других причин компания указала забастовки и рост заболеваемости коронавирусом, а также неблагоприятные погодные условия и увеличение спроса на авиаперелеты.

Всего Lufthansa отменила почти 5,8 тыс. рейсов с июня по конец августа. Отмены касаются преимущественно рейсов с вылетом из Франкфурта и Мюнхена.

Ранее сообщалось, что лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров.

Акции Lufthansa дешевеют на 1,6% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании опустилась на 8%, до 6,9 млрд евро.