"По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, — 815 тысяч отдыхающих. По сравнению с прошлым годом — меньше на 40%, с 2019-м — всего на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся", — сказал Аксенов журналистам в среду.

По его словам, власти Крыма продолжают анализировать туристические показатели и прорабатывать меры поддержки. Доклад руководству страны по этой теме с предложениями будет готов к 10 августа.

Аксенов надеется, что туристическая логистика изменится в Крыму в следующем году из-за открытия курортов в Херсонской и Запорожской областях.

"Следующий год будет другим. Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс. Сама логистика турпотоков изменится в следующем году. Это уже будет другая реальность, другие вызовы, но уверен, что мы с ними справимся", — заявил глава Крыма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что сильное снижение заметно не во всех средствах размещения, некоторые загружены на 80%.

"Мы рассчитываем, что благодаря всем принимаемым мерам и на федеральном уровне, и на региональном падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%. Окончательные выводы делать рано", — сказала она журналистам в ходе поездки по Крыму.

По ее мнению, Крыму необходимо развивать туристическую инфраструктуру, должно появиться "кратно больше" современных гостиниц разного формата и категории.

"Для нас в перспективе 5-10 лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным, современным круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Это абсолютно возможно", — отметила глава Ростуризма.

Как сообщалось, по прогнозам местных властей, турпоток этого года может оказаться на 30-50% ниже рекордного прошлогоднего (9,5 млн).

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В шести муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.