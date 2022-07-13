"Завершилась вторая смена в детских лагерях, в которой отдохнули свыше 24 тысяч детей. На юге нашей страны побывали более 1200 ребят, а в Подмосковье — около 23 тысячи", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По ее словам, языковые и спортивные лагеря стали самыми популярными среди детей Подмосковья.

"Вся работа наших лагерей нацелена не только на полезный досуг, но и на оздоровление. Особое внимание уделяется распорядку дня, питанию, физкультуре и занятиям на свежем воздухе. За первое полугодие процент оздоровления детей составил более 50%", — добавила вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что в первую смену в подмосковных лагерях отдохнули свыше 40 тыс. детей.