"За период с мая 2018 года до сегодняшнего дня собрано около 1,1 млрд рублей", — сказал Сысоев журналистам в среду.

Он напомнил, что размер сбора на территории городов-курортов Ставропольского края составляет 50 рублей за сутки пребывания (не считая дня заезда).

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2022 года.

Как сообщалось, Ставропольский край рассчитывает на его продление.