"Работы по реализации инвестиционного проекта "Завидово Парк" ведутся в соответствии с графиком. Предусмотрено строительство нескольких гостиниц, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений с пропускной способностью порядка 9 тыс. человек в день, горнолыжного склона, детского парка, парковки. Завершено проектирование объектов, началось строительство", — говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с председателем совета директоров ООО "Завидово Девелопмент" Сергеем Бачиным.

Работы по реализации инвестиционного проекта "Завидово Парк" ведутся в соответствии с графиком.

Как отметили в пресс-службе, всего с 2015 года в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Построены современные объекты туристской инфраструктуры: отели, гольф клуб, яхт клуб, аэропарк и спа-комплекс, кемпинг. Создано 340 рабочих мест.

"По итогам 2021 года туристский поток на территорию курорта составил 300 тыс. человек", — подчеркивается в сообщении.

На встрече также обсуждалась реализация проекта по развитию туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Строительство комплекса в устье реки Шоша стартовало в 2020 году. Завершающим этапом проекта станет ввод железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово".