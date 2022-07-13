"События приурочены ко дню рождения почетного гражданина города Твери и Тверской области, лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева. Традиция проведения в Твери всероссийского конкурса молодых поэтов была заложена самим Андреем Дмитриевичем", — отметил собеседник агентства.

В слете молодых поэтов примут участие авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерово, Махачкалы и других городов. Имена победителей конкурса будут названы 17 июля в доме поэзии в Твери. Стихи лучших авторов выйдут в сборнике с одноименным названием.

"Ярким событием станет "Дементьев-фест", который пройдёт 16 июля на площади Славы в Твери. На фестивале выступят народные артисты России Олег Погудин, Дмитрий Харатьян, Валерий Баринов, Лев Лещенко, финалисты и победители шоу "Голос" и другие звёзды нашей эстрады", — отметили в пресс-службе.

Андрей Дементьев родился в Твери. В его честь названа улица в центре Твери, где расположен единственный в России дом поэзии, который был создан Дементьевым и носит его имя. В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.