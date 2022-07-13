Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.
Как сообщалось, с 22 июля "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в китайский Чэнду.
Сейчас маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в Китай включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу.
Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.
Как сообщалось, с 22 июля "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в китайский Чэнду.
Сейчас маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в Китай включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу.
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