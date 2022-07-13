Мероприятие приурочено к 200-летию Нижегородской ярмарки и 90-летию Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

Программа фестиваля включает выставку, на которой будут представлены около двадцати автомобилей ГАЗ времен Великой Отечественной войны и довоенных моделей, восстановленных лучшими реставрационными мастерскими страны.

Кроме того, будет организована фотовыставка предвоенного и военного времени штатного фотографа ГАЗа, летописца истории завода Николая Добровольского.

Кульминацией фестиваля станет авторалли "Горький классик", в котором примут участие десятки горьковских автомобилей послевоенных выпусков — "Победы", "Волги" и "Чайки" разных поколений.

"Задачей экипажей на несколько часов станет точное следование указаниям дорожной книги соревнования со строгим соблюдением заданного судьями ритма движения. Победителем станет наиболее пунктуальный экипаж", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, маршрут авторалли будет проложен по самым живописным кварталам и набережным города.

Ранее сообщалось, что в июле состоится празднование 200-летия Нижегородской ярмарки.