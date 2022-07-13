"Сегодня был очень волнительный день, когда памятник оторвался от рабочего стола и встал на свой привычный постамент. Для нас закончился очень важный этап работы. И сейчас мы уже будем делать другие шаги: будет разбираться этот павильон, открываться этот памятник, который мы надеемся, 4 ноября предстанет здесь на Красной площади во всей своей красе", — сказал журналистам директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин на брифинге по случаю возвращения памятника на его постамент.

Скульптура Минина и Пожарского в среду утром была возвращена на постамент после завершения основного этапа реставрационных работ.

Как рассказал Левыкин, первоначальная оценка состояния монумента оказалась слишком оптимистичной. "Та оценка, которая была при планировании, она (в итоге) оказалась ещё более отрицательной, потому что состояние памятника было гораздо хуже, чем показывали первые исследования", — поделился директор ГИМ.

По словам главного архитектора проекта Алексея Жданова, реставрационные работы, план которых был разработан в 2018-2019 году, были рассчитаны на 30 месяцев, но в итоге займут всего полтора года. "За это время были проведены археологические исследования, проведено строительство павильона, был выполнен демонтаж элементов памятника, по ним были выполнены основные виды реставрационных работ", — сказал Жданов.

Автор проекта отметил, что возведение реставрационного павильона на месте памятника является уникальным случаем, но иначе было бы невозможно гарантировать его сохранность при транспортировке из-за его плохого состояния.

До конца октября планируется выполнить работы по демонтажу павильона, реставрации постамента, восстановлению отростки и благоустройству территории, рассказал Жданов.

Художник -реставратор, руководитель работ по реставрации памятника Павел Котельников отметил, что эти работы — первая комплексная реставрация за 200 лет.

"Все предыдущие реставрации были по две-три недели, и были, в общем-то, профилактическими работами. В проектных работах было зафиксировано, что металлическая часть постамента памятника находится в аварийном состоянии, было растрескивание, а та железная арматура, которая была впаяна во время литья памятника, пришла полностью в негодность, была деструктирована, и корозионные процессы пошли так, что начали разрывать плинт (плита, на которой располагаются фигуры — ИФ). Это привело к тому, что памятник был в неравновесном состоянии", — рассказал Котельников.

Таким образом, реставраторы укрепили плинт внутренним каркасом, удалили все проржавевшие элементы и стабилизировали фигуры, а также привели в порядок внешний вид скульптур.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции было принято решение не перевозить монумент, а переместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона. 13 января 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента, после чего был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

Реставрация частично велась на средства, собранные с помощью краудфандинга. Генеральный спонсор проекта — "Промсвязьбанк", при поддержке министерства культуры.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.