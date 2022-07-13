"В линейное управление МВД России в аэропорту "Шереметьево" с сообщением о краже 6,4 тыс. долларов США обратился мужчина. Он рассказал, что по прилете из Турции на борту самолета оставил портмоне с личными документами и крупной суммой. Спустя два часа в комнате забытых вещей аэропорта ему выдали имущество, однако в кошельке из 8,7 тыс. долларов США осталось только 2,3 тыс.", — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении МВД, подозреваемой в краже стала бортпроводница рейса, и во время оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать ее на одной из улиц Москвы.

"35-летняя женщина нашла на воздушном судне оставленный кошелек. Однако прежде, чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы", — пояснили в полиции.

В содеянном подозреваемая созналась. Похищенные денежные средства обнаружили и изъяли у нее по месту жительства. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По этой статье женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.