По ее данным, в конкурсе традиционно примут участие туроператоры, экскурсоводы, менеджеры по туризму, а также студенты, которые обучаются по данным направлениям.

"Этот конкурс проводится с 2007 года, он становится все более популярным, число его участников ежегодно растет. Конкурс позволяет не только определить и наградить лучших специалистов туристической отрасли, но и мотивировать их развиваться и покорять новые вершины в своей профессии", — цитирует пресс-служба директора городского департамента культуры и туризма Ирину Герасимову.

Она добавила, что конкурс позволяет оценить качество услуг компаний, занятых в туризме, с тем, чтобы побудить их улучшать свой сервис в регионе. В прошлом году число участников было около 50, в этом году, считают, организаторы, их будет больше, так как востребованность туруслуг в Сахалинской области растет.

"Цель конкурса — обмен передовым опытом в индустрии туризма, раскрытие потенциала профессионалов туриндустрии, формирования новых традиций, повышения престижа профессий в сфере гостеприимства, а также востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда", — отмечает пресс-служба.

В этом году конкурсанты будут бороться за победу в семи номинациях. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 30 октября 2022 года. Затем в ДК "Родина" пройдут конкурсные испытания и в декабре состоится награждение победителей.

Как сообщалось, с 22 июля стартуют летние туристические чартерные рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск. В прошлом году в рамках летней туристической чартерной программы регион посетили свыше 3 тыс. человек.