"Несмотря на непростую транспортную логистику этого курортного сезона, Крым ждет гостей, готов удивлять и радовать. Прибывающие на полуостров туристы сразу могут почувствовать радушие и гостеприимство крымчан, ощутить Крым на вкус, попробовать наши местные персики", — приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергея Двуреченского.

Крымские персики — бренд, который республика представляет на национальном гастрономическом фестивале "Вкусы России".

Сколько килограммов персиков раздали куротникам, в пресс-релизе не указано.

Как сообщалось, туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих на полуострове в текущем году из-за закрытого авиасообщения с регионом.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, которые не принимают и не отправляют рейсы с 24 февраля 2022 года, даты начала РФ специальной военной операции на Украине.

В Крым сейчас можно добраться на поезде, автобусах или машинах. К примеру, дорога на поезде из Москвы на полуостров занимает больше суток, некоторые составы идут из столицы РФ больше двух суток.