"Гражданку ОАЭ Белинда Десойо Ли Марсело приветствовал министра туризма Израиля Йоэль Развозов, который напомнил, что год назад страна не принимала туристов в связи с коронавирусными ограничениями, а сегодня, вопреки пессимистическим прогнозам, туризм вернулся в Израиль", — говорится в сообщении.

По словам министра, задача его ведомства – увеличить ежегодный иностранный турпоток до 10 млн прибытий к 2030 году.

Власти Израиля с 1 марта разрешили въезд иностранным туристам с прививками и без при условии сдачи двух ПЦР-тестов. С 21 мая были отменены все ограничения.

В 2019 году страна приняла 4,55 млн иностранных туристов. Второе место по турпотоку заняла Россия, откуда прибыли почти 300 тыс. гостей.