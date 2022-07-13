"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", — приводятся в пресс-релизе слова министра культуры республики Татьяны Манежиной.

Акция направлена на популяризацию историко-культурного наследия Крыма и обеспечение свободного доступа крымчан и гостей региона к культурным ценностям полуострова. Она проводится в рамках выполнения указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

"В рамках дней открытых дверей, помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы", — говорится в сообщении.