"Такое решение было принято во избежание неудобств для пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Также будет построен новый участок подъездной трассы, который свяжет терминал с уже существующим зданием", — сообщил Кадыров.

По его словам, новое здание аэровокзала площадью 40 тыс. кв. м. будет иметь форму полумесяца.

Строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома проходят в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.

Как сообщалось ранее, работы выполнит ООО "Смарт Контракшн" (Чечня), в апреле компания стала единственным участником и победителем конкурса. Цена договора составила 15 млрд 109 млн рублей, срок реализации проекта — до 1 декабря 2024 года.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.

ООО "Смарт Констракшн" создано в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года копания получила чистую прибыть в размере 2,502 млрд рублей, что в 1,2 раза меньше, чем в 2020 году.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией владеет Сайд-Магомед Зубайраев.