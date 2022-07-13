"С прошлого года (туристический поток — ИФ) увеличился в два раза, и мы первый раз планку в 1 млн туристов перешагнули. Сегодня эта тенденция сохраняется: по итогам шести месяцев у нас уже 550 тыс. туристов — это порядка 6% рост относительно прошлого года", — сказал Коков в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который транслировал телеканал "Россия 24".

Он также отметил, что продолжается строительство трасс и подъемных механизмов на Приэльбрусье, идет совместная работа с министерством экономического развития — компанией "Кавказ.РФ". Объем инвестиций по туристическому направлению до 2025 года составит 14,5 млрд рублей, добавил Коков.