В этом году Всероссийскому фестивалю народного творчества и спорта исполняется 30 лет. Программа по традиции включает спортивное и творческое направления. Запланирован цикл мероприятий для детей: конкурс детского рисунка, игровая программа, праздник "В гостях у Михаила Сергеевича" на пришкольной площади.

В сельском Доме культуры пройдет творческая встреча с народным артистом России Александром Панкратовым-Черным, алтайским кинорежиссером Владимиром Кузнецовым и другими гостями. Для молодежной аудитории подготовили танцевально-развлекательное шоу на площади у школы. Экскурсионную программу для гостей готовит мемориальный музей имени Евдокимова.

Наиболее масштабные мероприятия пройдут 6 августа на сельском стадионе. Новинкой фестиваля станет праздник "С легким паром!", который включает мастер-классы по вязке банных веников, тематические выставки-продажи, встречи с друзьями Евдокимова.

Вечером на сцене стадиона состоится концерт коллективов и исполнителей — победителей Всероссийского фестиваля народного творчества. В оргкомитет поступило около 150 заявок из городов и районов Алтайского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Республики Алтай, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тульской областей. Члены жюри фестиваля для участия в гала-концерте отобрали 26 коллективов и исполнителей.

Завершится праздничное мероприятие вечерней программой.

Авария, в которой погибли губернатор края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник, произошла 7 августа 2005 года на трассе в районе села Плешково.