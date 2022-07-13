По предварительным данным, около 07:00 водитель автобуса, следовавшего по автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны, на 109-км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, один из которых несовершеннолетний.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились граждане Белоруссии. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Вместе с тем в пресс-службе прокуратуры Орловской области агентству подтвердили, что автобус перевозил туристов.

"Транспортное происшествие случилось с участием туристического автобуса. Пассажиры в настоящее время — в пункте временного размещения, за ними выехал подменный автобус", — сказал собеседник агентства.

По его словам, соблюдение прав пассажиров при их временном размещении и оказании первой медицинской помощи контролируется прокуратурой, на место выехал ливенский межрайонный прокурор.

Ход и результаты расследования дела по факту ДТП поставлены на контроль в прокуратуре области.