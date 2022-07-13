Как отмечают авторы исследования, вопрос задавался только тем, кто работает и имеет отпуск, на него отвечали 50% респондентов.

Говоря о том, как именно повлияли события на Украине на их отпускные планы, 5% отметили, что в результате выросли цены на путевки и билеты, 3% — что им пришлось отменить поездку из-за закрытия границ, 3% — что они потеряли работу и их доходы снизились, 2% — что отдыхать стало небезопасно и страшно. У 1% россиян планы изменились из-за закрытия ряда российских аэропортов и увеличения времени перелета, 1% респондентов отменили отпуска в Крыму, еще 1% заявили, что не смогли поехать туда, куда собирались.

Опрос проводился в начале июля в 50 субъектах России. В нем участвовали 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.