Так, 15 июля 2016 года на территорию Кавказского государственного заповедника были выпущены Ахун, Килли и Виктория; 27 июля 2018 года в национальном парке "Алания" в Северной Осетии выпустили Эльбруса и Волну, а 31 августа того же года в Кавказском заповеднике — леопарда Артека. Четвертый выпуск — Кодора и Лабы — в Кавказском заповеднике состоялся 20 августа 2020 года, а пятый — Баксана и Агуры — через пять дней в государственном природном заказнике зоологического профиля регионального значения "Турмонский" в Дигорском районе Северной Осетии.

Шестой выпуск — Лео, Хосты и Лауры — пройдет там же 16 июля текущего года, отметили в пресс-службе.

За эти годы несколько леопардов погибло.

"В настоящее время в дикой природе Кавказа живут шесть особей переднеазиатского леопарда", — добавили в нацпарке.

Как сообщалось, Центр восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе открыли в Сочи в 2009 году.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского нацпарка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, нацпарка "Алания", Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова, Института экологии горных территорий, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.